Denen protesteren tegen Amerikaanse bemoeienis met Groenland

Een van de organisatoren van de demonstratie zei tegen de krant Jyllands-Posten dat zowel Denen als Groenlanders meededen aan het protest. De Amerikaanse president Donald Trump, die herhaaldelijk heeft gezegd Groenland te willen inlijven, zou proberen beide groepen tegen elkaar uit te spelen.

De demonstranten droegen borden met teksten als ‘Groenland is van de Groenlanders’, ‘Groenland hoort bij Denemarken’ en ‘Wegwezen, Amerika!’.

Groenland hoort bij Denemarken, maar heeft zelfbestuur. Begin maart waren er parlementaire verkiezingen, waarbij het belangrijkste thema onafhankelijkheid was. De vraag daarbij was niet of, maar wanneer Groenland zich van Denemarken moet afscheiden. De centrumrechtse partij Demokraatit won de verkiezingen en bereikte met drie andere partijen overeenstemming over een coalitieregering. De Deense premier Mette Frederiksen maakte zaterdag bekend Groenland begin april te bezoeken om met de nieuwe regering te praten.