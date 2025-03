Investeren in de gezondheid van vrouwen: winst voor iedereen

Het stamt uit een tijd waarin vrouwen simpelweg werden genegeerd als het ging om medisch onderzoek. Tot 1993 werden vrouwen grotendeels buitengesloten bij klinische studies, wat resulteerde in een gebrek aan gegevens over de wijze waarop ziekten en behandelingen specifiek vrouwen beïnvloeden. Het resultaat? Verkeerde diagnoses, ontoereikende behandelingen en een aanzienlijk verlies aan welzijn en productiviteit voor vrouwen.

De historische uitsluiting van vrouwen bij medisch onderzoek heeft geleid tot een schrijnend gebrek aan sekse-specifieke data. Medicijnen en behandelingen zijn daardoor vaak afgestemd op mannen, waardoor vrouwen bijna twee keer zo vaak bijwerkingen ervaren bij het gebruik van medicijnen zoals aspirine en antidepressiva.

Bovendien worden ernstige aandoeningen, zoals hartaanvallen, bij vrouwen vaker niet herkend, soms met de dood tot gevolg. Door het gebrek aan adequate vrouwelijke gezondheidszorg brengen vrouwen gemiddeld 25 procent meer tijd in slechte gezondheid door dan mannen.

Investeren in vrouwelijke gezondheidszorg is een economische noodzaak. beeld ANP, Marco de Swart

De impact reikt ver, vrouwen zijn immers vaak de spil van hun gezin en de belangrijkste verzorgers. Wanneer zij ziek zijn, heeft dit directe gevolgen voor de mensen om hen heen. De economische verliezen als gevolg van deze gendergerelateerde gezondheidskloof worden alleen al in Nederland geschat op 7,5 miljard euro per jaar.

Omgekeerd kan een investering van 1 dollar in vrouwengezondheid naar schatting 3 dollar aan economische groei opleveren. Volgens organisatieadviesbureau McKinsey kan het aanpakken van deze gezondheidskloof de wereldwijde economie tegen 2040 met meer dan 900 miljard euro vergroten. Het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen is dus cruciaal voor zowel hun welzijn als voor economische groei.

Het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen is cruciaal voor zowel hun welzijn als voor economische groei

Tijdens een bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos vorig jaar, werd de economische en sociale impact van de gezondheidskloof bij vrouwen benadrukt. Initiatieven zoals de Global Alliance for Women’s Health brengen daarom verschillende sectoren samen om te investeren in vrouwengezondheid. Dit platform heeft inmiddels 55 miljoen dollar aan financiële toezeggingen ontvangen om innovatieve zorgmodellen en genderspecifieke behandelingen te bevorderen, met als doel tegen 2040 de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen te dichten en de wereldeconomie te stimuleren.

Judith Sanders. beeld Ronald Bakker

Dit biedt kansen voor bedrijven zoals Hologic, Bayer, AbbVie en Pfizer. Die ontwikkelen innovatieve behandelingen en diagnostiek die specifiek gericht zijn op vrouwelijke gezondheidszorg. Hologic richt zich bijvoorbeeld op borstkankeronderzoek. Het bedrijf heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de vrouwvriendelijkere 3D-mammografie (tomosynthese), die borstkanker beter kan detecteren en onnodig extra pijnlijk onderzoek voorkomt.

Investeren in vrouwelijke gezondheidszorg is niet alleen een morele verplichting, maar ook van groot economisch belang. Het is tijd dat we er meer oog voor krijgen dat de gezondheid van vrouwen iedereen aangaat. Door te investeren in de gezondheid van vrouwen creëren we een gezondere, productievere en welvarender wereld voor iedereen.

De auteur is beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies.