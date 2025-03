Tientallen mensen demonstreren bij Tesla in Tilburg tegen Musk

Bij het Tesla Delivery Center aan de Asteriastraat in de Brabantse stad hielden demonstranten borden op waarop Musk als nazi was afgebeeld, een verwijzing naar de keren dat hij de Hitlergroet leek te geven. „Don’t buy a swasticar”, stond op een ander, en „You cannot buy humanity” (Je kunt menselijkheid niet kopen”).

De demonstratie was van korte duur. Na een toespraak vertrokken de demonstranten weer, op de fiets.