BuZa waarschuwt voor situatie in Myanmar en Thailand na beving

Ook is er nauwelijks stroom en telefoonverbinding in Myanmar door kapotte elektriciteits- en communicatienetwerken. Overigens kleurde het reisadvies voor het land al grotendeels rood en voor sommige gebieden oranje sinds de staatsgreep door het leger begin 2021.

In Thailand zijn de meeste voorzieningen weer beschikbaar en het vliegverkeer is hervat. Wel zijn sommige gebouwen nog niet veilig verklaard. „Blijf op de hoogte via lokale media en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.”

Bij de ANWB Alarmcentrale zijn inmiddels vijftien meldingen binnengekomen van Nederlanders in het getroffen gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun vlucht hebben gemist of hun paspoort in hun hotel hebben moeten achterlaten. „Gelukkig hebben we nog geen meldingen van Nederlandse vakantiegangers die letsel hebben opgelopen”, aldus een woordvoerder.