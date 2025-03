Dodental aardbeving Myanmar stijgt naar 1644

Het aantal gewonden is opgelopen naar ruim 3400. Volgens de junta worden nog zeker 139 mensen vermist na de aardbeving van vrijdag. De beving had een kracht van 7.7. Twaalf minuten later volgde een naschok met een kracht van 6.4, die de schade in het land verergerde. Er zijn ook lichtere naschokken geweest.

De schokken verwoestten gebouwen, lieten bruggen instorten en beschadigden wegen in grote delen van Myanmar. Er zijn ook verwoestingen waargenomen in de grote stad Mandalay, ongeveer 17 kilometer van het epicentrum van de beving. Reddingswerkers zoeken daar naar mogelijk meer dan negentig vermisten onder het puin van een ingestorte woontoren. Op die plek is zaterdag dertig uur na de aardbeving een vrouw levend gered.

Doordat de communicatie in Myanmar ernstig is verstoord, begint de omvang van de ramp nu pas duidelijk te worden. Het dodental loopt naar verwachting verder op. De junta heeft in zes regio’s de noodtoestand afgekondigd. Ook heeft juntaleider Min Aung Hlaing een zeldzame oproep voor internationale hulp gedaan. Eerdere militaire regeringen wezen buitenlandse hulp af, zelfs na grote natuurrampen. De eerste hulp is inmiddels aangekomen.

De huidige junta is sinds februari 2021 aan de macht. Die zette de democratisch gekozen regering af van leider Aung San Suu Kyi, die inmiddels tot lange gevangenisstraffen is veroordeeld. Het geweld tussen het leger en rebellengroeperingen is sindsdien geëscaleerd. De burgeroorlog heeft onder meer de gezondheidszorg in het land getroffen.

Hulporganisaties zeggen dat Myanmar niet voorbereid is op een ramp zoals de aardbeving van vrijdag. Door de burgeroorlog waren al ongeveer 3,5 miljoen mensen ontheemd. De Verenigde Naties zeiden begin dit jaar dat in 2025 naar verwachting bijna 20 miljoen mensen, ongeveer een derde van de bevolking, humanitaire hulp nodig zullen hebben.