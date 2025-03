Trump blijft aansturen op strengere importheffingen, meldt krant

Ondanks oproepen uit het Congres en Wall Street voor een mildere aanpak, blijft Trump volgens de krant aandringen op vergaande maatregelen. Er wordt gevreesd dat de tarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten. De afgelopen dagen zou hij een universele importheffing opnieuw ter sprake hebben gebracht, aldus de krant. Dat is een tarief op de meeste importen, in plaats van op specifieke sectoren of landen.

Trump heeft gezegd op 2 april met wederkerige heffingen te komen. Dat zijn tarieven tegen landen met tarieven op Amerikaanse producten. Hoe de tarieven er precies uit gaan zien is onduidelijk.