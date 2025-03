Honderdduizenden demonstranten bij massaprotest in Istanbul

Aan het eind van zaterdagochtend hadden zich al tienduizenden demonstranten in de Turkse stad verzameld voor het massaprotest, georganiseerd door de oppositiepartij CHP.

Oppositieleider Özgür Özel van CHP had opgeroepen tot de massabijeenkomst om de vrijlating van Imamoglu te eisen. Tegen de demonstranten zei Özel dat er 2,2 miljoen deelnemers aan het protest zijn. AFP kan dit aantal niet onafhankelijk bevestigen.

Tijdens de demonstratie werd onder meer een brief van Imamoglu voorgelezen. „Ik heb geen angst. Jullie staan achter me en aan mijn zijde. Ik heb geen angst omdat ons land verenigd is. Het land is verenigd tegen de onderdrukker”, schreef hij. „Ze kunnen me in de gevangenis stoppen en me zo veel proberen te vervolgen als ze willen, het land heeft laten zien dat het alle vallen en complotten zal verpletteren.”

Imamoglu, de belangrijkste rivaal van president Recep Tayyip Erdogan, werd vorige week gearresteerd na beschuldigingen van onder meer corruptie. Oppositiepartijen, mensenrechtenorganisaties en westerse mogendheden stellen dat er sprake is van een gepolitiseerde poging om een potentiële verkiezingsbedreiging voor Erdogan uit te schakelen.