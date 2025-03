Gedeeltelijke zonsverduistering veel gefotografeerd

Mensen keken met geïmproviseerde brillen, door telescopen en verrekijkers, door cd’tjes en via telefoons. Opvallend is het contrast tussen professioneel gemaakte, haarscherpe foto’s (door de inzenders vaak voorzien van technische informatie over de opname) en kiekjes met vage vlekken. Iemand projecteerde de zon op zijn schutting, een ander fotografeerde een weerspiegeling in haar vijver. Hier en daar belemmerde bewolking wel het zicht op de eclips.

De verduistering was rond 12.10 uur op het hoogtepunt.