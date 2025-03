Rode Kruis: race tegen de klok om slachtoffers beving te helpen

„Ondanks schade aan hun eigen kantoren en infrastructuur, hebben vrijwilligers van Rode Kruis Myanmar zich snel gemobiliseerd. Ze redden overlevenden, bieden eerstelijnszorg, en distribueren materiaal voor noodonderkomens”, aldus Chapagain op X.

Myanmar en omliggende landen werden vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. Deze werd twaalf minuten later gevolgd door een schok met een kracht van 6.4. Het dodental ligt op ruim duizend en loopt naar verwachting nog op. Er is schade aan onder meer gebouwen en bruggen. Ook zijn communicatienetwerken uitgevallen en zijn er elektriciteitsproblemen.

Het epicentrum van de beving lag op 17 kilometer van Mandalay, met 1,5 miljoen inwoners de tweede stad van Myanmar. Daar zitten mensen vast in kapotte en ingestorte panden. Reddingswerkers zoeken er naar mogelijk meer dan negentig vermisten in een van de getroffen woontorens.

De junta in Myanmar heeft na de aardbeving om internationale hulp gevraagd. De eerste hulp is gearriveerd.

Het vermogen van Myanmar om op een grote ramp te reageren is door de ontwikkelingen van de laatste jaren aangetast. Militairen in Myanmar grepen in januari 2021 de macht. Het geweld tussen het leger en rebellengroeperingen escaleerde vervolgens, wat het zorgsysteem negatief heeft beïnvloed. Bovendien hebben rebellengroeperingen delen van het land onder controle.