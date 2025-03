Save the Children werkt ‘met spoed’ aan hulpoperatie in Myanmar

De beving met een kracht van 7.7 trof vrijdag centraal Myanmar en heeft inmiddels aan ruim duizend mensen het leven gekost, meldde de junta zaterdag. De verwoesting is enorm in grote delen van het land. „Elke minuut telt in crises als deze. Snelle hulp aan kinderen is essentieel. Zij lopen nu groot risico hun ouders te verliezen of gescheiden te worden van hun familie.”