Woningcorporatie: huurder met koophuizen moet weg volgens rechter

Ymere vond dat de huurder onterecht een betaalbare sociale huurwoning bezet houdt en wilde dat hij vertrekt. De man zou dit hebben geweigerd omdat hij vond dat hij niets verkeerd deed. Daarop stapte de woningcorporatie naar de rechter. Die heeft volgens Ymere geoordeeld dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan goedkoop huren door iemand die twee koopwoningen bezit en verhuurt.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechter uitspraak doet over een kwestie als deze, stelt Ymere.

Voorzitter Erik Gerritsen meldt dat de woningcorporatie met dit vonnis onderzoekt of dit vaker bij sociale huurwoningen van Ymere gebeurt. „Ieder huis dat vrijkomt voor een woningzoekende die daar zo lang op wacht is er één. We zullen als het niet anders kan ook die sociale woningen terugvragen via de rechter”, waarschuwt hij. De rechtbank wees volgens Ymere op een onderzoek waaruit blijkt dat er nog ongeveer duizend soortgelijke gevallen zijn.