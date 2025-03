Zeker 1000 doden door aardbeving in Myanmar

De eerste buitenlandse hulp is inmiddels gearriveerd in Myanmar. De Chinese ambassade meldde zaterdag op Facebook dat een team van 37 reddingswerkers is geland in Yangon. Ook een vlucht met hulpgoederen, reddingswerkers en medisch personeel uit India is aangekomen in Myanmar, meldt de Indiase buitenlandminister Subrahmanyam Jaishankar.