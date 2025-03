Bijna-botsing vliegtuig en militair toestel in Washington

In de cockpit van het Delta-vliegtuig met 131 passagiers aan boord ging vrijdag een alarm af omdat er een ander toestel te dicht in de buurt vloog. CNN heeft geluidsopnames in handen waarop te horen is dat de piloot aan de luchtverkeersleiding vraagt of er daadwerkelijk een ander toestel 150 meter onder hem door was gevlogen, waarop de luchtverkeersleider bevestigend antwoordt. Volgens de FAA vlogen er vier trainingstoestellen van de Amerikaanse luchtmacht in de omgeving.

Het Pentagon heeft laten weten op de hoogte te zijn van het incident, maar wilde daar verder geen uitspraken over doen.