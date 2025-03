Ruim 1000 deelnemers lopen zelfde route als bevrijders Dinxperlo

De geallieerden liepen in 1945 vanuit Kleve via Kalkar, Bienen en Vehlingen naar Dinxperlo, waarmee de bevrijding van het oosten van Nederland begon. Wandelaars worden afhankelijk van de gekozen afstand per bus naar de verschillende plekken in Duitsland gebracht om vervolgens naar de Achterhoek te lopen. De ongeveer honderd deelnemers die voor de langste afstand hebben gekozen worden rond 05.00 uur naar Kleve gebracht.

Tijdens de wandeling kunnen deelnemers via een QR-code verhalen van getuigen als bewoners, een Schotse bevrijder en een jonge Duitse soldaat beluisteren in zowel het Nederlands als Duits.

Burgemeesters Anton Stapelkamp en Thomas Kerkhoff van respectievelijk Aalten en het Duitse Bocholt gaan allebei spreken.