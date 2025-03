Dodental aardbeving Myanmar stijgt naar 694

De beving met een kracht van 7.7 trof vrijdag centraal Myanmar en veroorzaakte enorme verwoestingen in grote delen van het land. In zes regio’s is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de junta komen alle getelde doden tot nu toe uit de omgeving van Mandalay, de een na grootste stad van het land in de buurt van het epicentrum van de aardbeving. Omdat communicatie met andere regio’s moeilijk verloopt, zal het dodental naar verwachting nog aanzienlijk stijgen.

Vrijdag meldde het Amerikaanse geologische instituut USGS rekening te houden met meer dan 10.000 doden.

Ook in buurland Thailand zorgde de aardbeving voor veel schade. In hoofdstad Bangkok vielen zeker negen doden, van wie acht toen een wolkenkrabber in aanbouw instortte. De negende overleed volgens de autoriteiten op een andere locatie. Zeker 117 mensen worden vermist.