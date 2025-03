Regering VS: geen voedselbonnen meer voor frisdrank

De verklaring deed de aandelen van frisdrankfabrikanten wankelen. Kennedy zei in West Virginia dat deze staat, een van de armste in de VS, een ontheffingsverzoek had ingediend om te voorkomen dat ontvangers van voedselbonnen de hulp gebruiken om frisdrank zoals Coca-Cola en Pepsi te kopen. De minister verklaarde dat hij akkoord zou gaan.

Een door de overheid gefinancierd programma (Supplemental Nutrition Assistance Program) geeft huishoudens met een laag inkomen een betaalkaart waarmee ze onder meer fruit, groente, vlees en zuivel kunnen kopen.