32-jarige schuldig bevonden aan oplichten van grootste bank VS

De jury oordeelde dat Javice had gelogen en gebruikersgegevens had vervalst om de grootste bank van het land ervan te overtuigen dat haar site meer dan 4,25 miljoen gebruikers had, terwijl het er in werkelijkheid minder dan 300.000 waren. Dat deed ze om een hoger bedrag voor haar bedrijf te ontvangen.

Het proces tegen Javice wierp ook licht op het controleproces van JPMorgan. Hoewel zo’n 350 medewerkers van de bank betrokken waren bij het controleren van de deal in 2021, slaagden ze er niet in de fraude te ontdekken. Javice riskeert in theorie een gevangenisstraf van dertig jaar omdat bankfraude een ernstig vergrijp is. Waarschijnlijk valt haar straf lager uit.