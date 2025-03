Trump staat open voor onderhandelingen over nieuwe heffingen

„Ik sta daar zeker voor open, als we iets kunnen doen, als we er iets voor kunnen terugkrijgen”, zei Trump vrijdag tegen journalisten aan boord van de Air Force One. Ook benadrukte hij dat hoewel hij openstaat voor onderhandelingen, hij gelooft dat de VS „40 jaar lang, misschien zelfs langer, is uitgebuit”.

Trump heeft eerder gezegd op 2 april weer met heffingen te komen. Het gaat dan om wederkerige tarieven, heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Hoe de tarieven er precies uit zullen zien, is onduidelijk. Trump zei vrijdag ook dat hij „binnenkort” tarieven voor farmaceutische producten aankondigt, maar ontweek vragen over de hoogte ervan en of bepaalde medicijnen worden vrijgesteld.