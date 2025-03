Vakbond rechters en officieren: OM offline is dramatisch

Volgens Fierstra heeft het stevige consequenties dat het OM momenteel niet is aangesloten op de buitenwereld. „Officieren kunnen bijvoorbeeld niet bij dossiers die gedigitaliseerd zijn, en ze kunnen geen mails sturen, ontvangen of openen.”

Dat de problemen vrijdagmiddag ontstonden, helpt volgens Fierstra wel enigszins. „Officieren hoeven morgen niet op een zitting te zijn. Maar veel mensen zijn bijvoorbeeld wel in het weekend bezig om de zaak van maandag voor te bereiden.”

Tweede Kamerlid Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA zegt dat al „vele malen” is gewaarschuwd voor zo’n incident. „Dit brengt slachtoffers, verdachten en rechtszaken in gevaar. De minister moet deze crisis met prioriteit aanpakken. Het rechtssysteem mag niet stilvallen door technische tekortkomingen. Mondelinge vragen aangemeld”, laat Mutluer op X weten.

Een woordvoerder van het OM kon nog niet veel kwijt over het mogelijke incident. Het is daardoor niet duidelijk of het gaat om bijvoorbeeld een hack of een ander soort beveiligingsissue.