Vance: Groenland is veiliger bij VS dan bij Denemarken

„Onze boodschap aan Denemarken is heel eenvoudig: jullie hebben Groenland niet goed beschermd. Jullie hebben ondergeïnvesteerd in het Groenlandse volk en jullie hebben ondergeïnvesteerd in de veiligheidsarchitectuur van deze ongelooflijke, prachtige landmassa”, vertelde Vance op een persconferentie. „Ik denk dat jullie veel beter af zijn als jullie onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten komen”, richtte hij zich tot de Groenlanders. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij Groenland wil inlijven.

Vance zei dat hij „niet denkt dat de VS ooit militaire slagkracht hoeven in te zetten”, maar dat hij geloofde dat Trump een deal kan sluiten met Groenland.

Terwijl Vance in Groenland was vertelde Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis dat de VS Groenland nodig hebben om „de vrede in de hele wereld” te waarborgen. Hij zei dat in de Groenlandse wateren „overal Chinese en Russische schepen” zijn en dat de VS niet op Denemarken of andere partijen vertrouwen om de situatie aan te pakken.

Eerder vrijdag werd op Groenland een nieuwe regeringscoalitie gepresenteerd, die voorlopig de banden met Denemarken wil behouden. De nieuwe premier vond dat het bezoek van de VS een „gebrek aan respect” liet zien.