Grote muziekwinkel Bax Music vraagt uitstel van betaling aan

De laatste tijd werden de problemen echter verergerd door een familieruzie. Zo werd Jochanan eind vorig jaar ontslagen als topman van het bedrijf. Dat laatste zorgde volgens hem voor onrust bij leveranciers en uiteindelijk voor een keldering van de verkopen.

Maar daarvoor had het bedrijf al problemen. Bax zag veel omzet wegvallen tijdens de coronapandemie en bouwde een forse schuld op bij de Belastingdienst. Ook was er in 2023 een flinke brand bij het pand in Goes, waardoor onder meer veel gitaren beschadigd raakten.

Bax Music heeft zes winkels in Nederland en België en is online een van de grootste verkopers van muziekinstrumenten in Europa. Het bedrijf werd in 2003 opgericht door de broers Nathanael en Jochanan Bax.

Volgens de laatstgenoemde verschilden de broers recent van mening over wat ze met het bedrijf wilden. Nathanael zou Bax willen verkopen, terwijl Jochanan naar eigen zeggen juist verdere groei nastreefde. Dat conflict leidde tot zijn ontslag.

De laatste tijd probeerde Jochanan de macht weer terug te krijgen. Zijn schoonvader en mede-aandeelhouder Hans van Deursen keerde zich eerst ook tegen hem, maar volgens Jochanan is dat conflict inmiddels opgelost. „De laatste dagen was ik in onderhandeling met Rabo Participaties om ook de rest van het bedrijf over te nemen. Maar dat is niet gelukt.”

Ondanks dat er uitstel van betaling is aangevraagd, blijven de winkels voorlopig open, zegt Jochanan. Een uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Maar als het aan Jochanan ligt is dit niet het einde van Bax Music. Volgens hem is er interesse bij investeerders in een doorstart. Zelf wil hij zich straks ook bij de bewindvoerder gaan melden als geïnteresseerde partij. „In de kern waren de resultaten goed, dus waarom zou een doorstart niet mogelijk zijn?”