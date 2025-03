OM van internet af om mogelijk veiligheidsincident op ICT-gebied

De problemen ontstonden in de loop van de middag. „Andere organisaties en het ministerie van Justitie zijn geïnformeerd en worden van de uitkomst van onderzoek op de hoogte gehouden.”

Om wat voor mogelijk incident het precies gaat en wat de gevolgen zijn voor het werk van het OM, kan een woordvoerder niet zeggen.

Het OM kampt al langer met ICT-problemen. Daardoor konden officieren van justitie soms geen e-mails sturen of ontvangen, of in gedigitaliseerde dossiers kijken. Die problemen deden zich landelijk voor. Of dit mogelijke „security incident op ICT-gebied” iets met deze andere ICT-problemen te maken heeft, is niet duidelijk.