Politie meldt tweede dode bij schietincidenten in Oosterhout

Nadat de politie een melding had gekregen van het incident, trof zij iets na 16.00 uur twee mensen aan in een voertuig op de Loevesteinlaan, op wie was geschoten. Een van hen werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, de ander was overleden.

Iets later werd even verderop in de wijk in een ander voertuig een ander slachtoffer van geweld aangetroffen. Ook op deze man was geschoten. Ondanks reanimatie overleefde hij dat niet.

De politie weet niet wat de aanleiding is voor de schietincidenten in de woonwijk. Op de locaties waar de slachtoffers zijn gevallen wordt forensisch onderzoek gedaan.

Na de schietincidenten werd het onrustig in de wijk. „Er waren veel emoties, schrik, paniek en angst”, aldus de politiewoordvoerder daarover. Later, zei hij, keerde de rust weer terug.