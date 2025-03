Oekraïne ziet dat voorstel grondstoffendeal VS ‘totaal anders’ is

Hij onthulde geen details. Maar het document zou veel zaken bevatten die niet zijn besproken en sommige punten zouden eerder al zijn afgewezen.

De president benadrukte dat Oekraïne geen akkoord zal accepteren dat toetreding tot de Europese Unie in gevaar brengt. Een dag eerder meldde het Amerikaanse persbureau Bloomberg dat de Amerikanen meer economische macht in Oekraïne eisen. Washington ziet dat deels als compensatie voor de militaire en financiële hulp aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.

De Verenigde Staten zouden aandringen op controle over alle belangrijke toekomstige investeringen in infrastructuur en delfstoffen. Volgens Bloomberg kan Washington zo zelfs het Oekraïense streven om lid te worden van de EU ondermijnen. De Amerikanen zouden enorme macht krijgen bij projecten zoals wegen en spoorwegen, havens, mijnen, olie en gas en de winning van belangrijke mineralen.

Volgens Oekraïense parlementariërs en media is de nieuwe versie zeer ongunstig voor het land. Het concept wordt onaanvaardbaar genoemd. Volgens de krant Ukrainska Pravda heeft „het team van Donald Trump alle compromisoplossingen die een maand geleden waren overeengekomen, losgelaten”. Het nieuwe document zou bijna alle rode lijnen voor Oekraïne overschrijden, dat „een deel van zijn soevereiniteit wordt ontnomen” en wordt verplicht om „alle Amerikaanse hulp die het heeft ontvangen, terug te betalen”.

Oekraïne was wel bereid een eerdere overeenkomst te ondertekenen. Zelensky reisde eind februari naar Washington om samen met Trump de handtekening te zetten, maar het kwam in plaats daarvan tot een ongekende woordenwisseling in de Oval Office van het Witte Huis.