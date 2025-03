Advocaat van burgemeester Istanbul Imamoglu vrijgelaten

Buitenland

In Turkije is de advocaat van de burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu weer vrijgelaten, nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht. Raadsman Mehmet Pehlivan is verteld dat hij het land niet mag verlaten. De arrestatie vorige week van Imamoglu, de voornaamste politieke tegenstander van president Recep Tayyip Erdogan, leidde tot massale protesten in het hele land.