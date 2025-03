Beurzen sluiten lager door aanhoudende onrust over handelsstrijd

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent lager op 907,46 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, daalde 0,9 procent tot 867,77 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent. Op Wall Street was rond het slot van de Europese beurzen sprake van minnen tot 2,4 procent. De onrust daar werd versterkt door definitieve cijfers van de Universiteit van Michigan die aantoonden dat het consumentenvertrouwen in maart verder is verslechterd.

Trump kondigde deze week aan importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto’s en auto-onderdelen die buiten de VS worden gemaakt en lijkt woensdag met nieuwe tarieven te komen. Handelspartners beraden zich op tegenmaatregelen.

Een van de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak was opnieuw staalconcern ArcelorMittal, dat gevoelig is voor handelstarieven. Het aandeel verloor ruim 3 procent. Randstad leverde bijna 6 procent in. Het uitzendconcern noteerde ex dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

In Parijs vertoonde Ubisoft een opmerkelijk koersverloop. De geplaagde Franse gameontwikkelaar steeg aan het begin van de dag nog zo’n 12 procent in waarde, maar eindigde bijna 2 procent lager. Ubisoft heeft het Chinese Tencent binnengehaald als investeerder om verder te kunnen werken aan bekende spellenreeksen als Assassin’s Creed, Far Cry en Tom Clancy’s Rainbow Six. De titels worden ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf, waarin Tencent een belang van een kwart krijgt. Een analist van de firma TD Cowen wees erop dat Ubisoft hierdoor in de toekomst niet meer een volledig belang heeft in zijn meest succesvolle games.