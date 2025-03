Tientallen bewoners op bijeenkomst over steekpartij Amsterdam

De bewonersbijeenkomst was bij ’t Nieuwe Kafé bij de Dam, dicht bij de locatie van het steekincident. Volgens Halsema was het een „rustige” bijeenkomst. Mensen waren emotioneel, zegt ze, maar de buurtbewoners kennen elkaar goed en de buurt is hecht. „Ze steunen elkaar ook en ze zijn vastberaden om het weer tot een vertrouwde en veilige buurt te maken.”

De burgemeester kan nog weinig informatie geven over wat er donderdag precies is gebeurd en wie de man is die vijf mensen verwondde. Ze erkent het belang van informatie. Als je weet wat er gebeurd is, „kun je het namelijk een plek geven”. „Ik hoop dat we snel meer duidelijkheid hebben.”

Buurtbewoner Sebastiaan Gottlieb was na de bijeenkomst positief over de opstelling van de gemeente. „Het was goed en fijn om de burgemeester betrokken te zien.” De sfeer was volgens hem vriendelijk. Maar mensen zijn ook duidelijk geschrokken en maken zich zorgen over de veiligheid. Gottlieb speelde binnen met zijn kleindochter tijdens de steekpartij op straat. Hij kreeg niets mee van wat er buiten gebeurde. Hij is niet angstig geworden. „Het kan natuurlijk overal gebeuren, het heeft niets met onze straat te maken”, zei hij.