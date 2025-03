Terreurofficier betrokken bij onderzoek steekincident Amsterdam

„Er is in ieder geval aanleiding om meteen alle scenario’s te onderzoeken,” zegt de hoofdofficier. Naast een terreurofficier is ook een zware criminaliteitsofficier bij het onderzoek betrokken.

Wie de verdachte is van de steekpartij waarbij vijf mensen gewond raakten, is nog niet bekend. Het is moeilijk om zijn identiteit te achterhalen, zei de politie eerder, omdat hij verschillende documenten heeft. De verdachte wordt verhoord, aldus De Beukelaer. Ook wat het motief is van zijn acties is nog niet duidelijk.