In grote steden vechten migrantenkerken voor een plek

Tim Kuijsten, lijsttrekker voor de ChristenUnie in Amsterdam en zelf lid van een multiculturele kerk, ziet het probleem van dichtbij, en vertelt erover in de nieuwste aflevering van Sprekend RD: „Er is nooit goed beleid ontwikkeld voor kerken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan of gegroeid.”

Kuijsten ziet hoe deze kerken vaak buiten het systeem vallen. „Velen van de kerkleiding kennen het Nederlandse systeem niet goed en hebben geen sterk netwerk. Daarbij is er bestuurlijk nauwelijks rekening gehouden met hun groei.” Ook het beeld dat religie geen rol mag spelen in het publieke domein werkt belemmerend, aldus Kuijsten.

Als oplossing pleit hij voor religiebeleid binnen gemeenten, vergelijkbaar met hoe er ruimte wordt gereserveerd voor speeltuinen of buurthuizen. „We vragen geen zak geld, maar erkenning en structurele ruimte.” Initiatieven zoals kerkverzamelgebouwen, waarin meerdere gemeenten samen één pand gebruiken, werken goed en verdienen navolging.

Volgens Kuijsten ligt er ook een taak bij christelijke kerken onderling: „We moeten elkaar meer helpen, over stromingsgrenzen heen.” En richting de overheid: „Religie is geen luxe, maar een essentieel onderdeel van een gezonde samenleving.”