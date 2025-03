WHO bereidt zich voor op hulpverlening na beving Myanmar

Er wordt rekening gehouden met de kans dat de gezondheidsinfrastructuur in Myanmar mogelijk beschadigd is. De organisatie coördineert haar reactie vanuit het hoofdkantoor in Genève, „omdat we dit als een enorme gebeurtenis zien” met „duidelijk een zeer, zeer grote bedreiging voor het leven en de gezondheid”, zei een woordvoerder op een persconferentie.

De woordvoerder verklaarde dat de WHO klaar is om hulp te leveren, maar eerst moet weten „waar, wat en waarom”. De WHO heeft de afgelopen weken toevallig gekeken naar de beste manieren om hulpgoederen naar Myanmar te krijgen. De organisatie heeft al een speciaal team voor Myanmar, omdat het land kampt met gevechten tussen verschillende rebellengroepen en het leger. Het geweld escaleerde na de militaire staatsgreep in 2021.