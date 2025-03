Zingeving na een verlieservaring

Niet alleen

Twee jaar geleden startte Tanny haar praktijk in Oosterland. Onder het motto ‘je hoeft het niet alleen te doen’ wil ze met haar praktijk een veilige en toegankelijke plek bieden voor mensen die behoefte hebben aan psychosociale hulp. ,,Ik ben met mijn praktijk begonnen omdat ik veel mensen sprak die geen jarenlange hulpverlening wilden, maar wel behoefte hadden aan een aantal laagdrempelige persoonlijke gesprekken. Vaak zijn zes tot acht gesprekken al genoeg om mensen weer lucht te geven, maar op verzoek begeleid ik ook langdurig.”

beeld Tanny's praktijk

Grote impact

Tanny gebruikt gesprekken, rollenspellen en beeldmateriaal om tot de juiste hulpvraag en een bijpassende behandeling te komen. Bij veel cliënten ligt een verlieservaring aan die hulpvraag ten grondslag, ervaart ze. ,,Verlies heeft vaak een grote impact op onze gedachten, onze gevoelens, ons gedrag en daarmee ons welbevinden. Het komt regelmatig voor dat verlies ons in een neerwaartse spiraal brengt, waar we zonder hulp niet uit raken. Daarom loop ik een stukje samen op met mijn cliënt om een luisterend oor te bieden en door het stellen van de juiste vragen inzichtelijk te maken waar mijn cliënt aan wil werken.”

Nieuwe inzichten

Tanny merkt dat haar cliënten vaak al na een gesprek of drie weer een stip op de horizon zien. ,,Soms kun je je cliënten hele concrete nieuwe inzichten meegeven. Regelmatig delen ze die zelfs met hun eigen familie en vrienden. Soms kom je ook tot de conclusie dat er voor bepaalde dingen in het leven geen oplossing bestaat, maar kun je cliënten alsnog begeleiden om hier anders mee om te gaan. Het geeft mij voldoening als cliënten me vertellen dat ze zich begrepen voelen en weer ruimte en zingeving ervaren in het hier en nu.”