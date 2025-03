Van Dijk Buiteninrichting realiseert droomomgeving

In de ontwerpfase is het heel belangrijk om de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar de wensen, stelt Gerbert. „Houdt de klant van natuur en rust? Wil hij op een zwoele zomeravond met vrienden buiten genieten? Is hij een liefhebber van kleuren en geuren? En een zakelijke tuin vormt natuurlijk het visitekaartje van een bedrijf. Dat moet dan natuurlijk wel passen bij de stijl van het gebouw en de bedrijfscultuur.”

Met de antwoorden op de vragen gaat Van Dijk Buiteninrichting aan de slag om het buitenplezier en thuisgevoel van opdrachtgevers te vergroten. Tijdens de aanleg zorgen Gerbert en zijn team ervoor dat alles er aan het eind van iedere werkdag netjes bijligt, zodat niemand over losse tegels struikelt of met zand aan de schoenen het pand in loopt.

beeld Van Dijk Buiteninrichting

Onderhoud

Als de buitenruimte eenmaal is veranderd in een aangename droomplek, kan Van Dijk desgewenst het onderhoud voor zijn rekening nemen. Gerbert: „Veel mensen hebben geen zin om onkruid te plukken, het gazon te maaien en planten te snoeien! Het onderhoud mag je daarom gerust aan ons overlaten: wij zorgen ervoor dat de tuin er netjes en verzorgd bijligt.”

Vakbekwaamheid, professionaliteit, service, betrouwbaarheid en kwaliteit onderscheiden het bedrijf volgens Gerbert van de concurrentie. „We ontzorgen klanten van A tot Z en leveren maatwerk met net dat beetje meer. We zijn niet altijd de goedkoopste, maar gebruiken dan ook materialen en planten van hoge kwaliteit en bieden zeer goede service. Wij maken altijd iets moois: ook als er niks is, creëren wij een omgeving waar je fijn kunt verblijven of werken.”

beeld Van Dijk Buiteninrichting

In de toekomst wil Gerbert zich (nog) meer richten op vergroening van buitenruimtes en daken op de zakelijke markt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel Gerbert voor een vrijblijvend gesprek.