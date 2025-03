Eerlijk en authentiek

Eerlijkheid en echtheid staan centraal bij annie claire, zegt Jasmine. ,,Onze tassen worden als één van de weinige merken in één atelier in Europa gemaakt. Milan is, samen met zijn familie en medewerkers, het brein achter onze tassen en het vakmanschap. Met liefde, aandacht en precisie maken zij elke tas met de hand, in kleine series.”

beeld annie claire

Wat de tassen zo bijzonder maakt, is het leer. Dit komt rechtstreeks uit Toscane, waar Milan zelf het beste leer uitzoekt. ,,De meeste merken kopen ook leer in Toscane, maar laten het vaak in het Verre Oosten looien met zware chemicaliën om kosten te besparen. Wij doen dat niet”, zegt Alex. ,,Wij kiezen voor leer dat op een natuurlijke manier wordt gelooid, zonder schadelijke stoffen. Zo zorgen we voor iets dat niet alleen mooi is, maar ook eerlijk. Leer leeft. Het ademt, het verandert, het wordt alleen maar mooier naarmate het ouder wordt. Het heeft karakter. Het is een proces dat de tas steeds persoonlijker maakt en iets unieks in je handen legt.”

Gouden combinatie

,,Bij annie claire krijg je geen massaproductie, maar een tas die zich onderscheidt door vakmanschap en tijdloze kwaliteit“, zegt Tet. ,,Wij bieden een tas die lang met je meereist, zowel in stijl als in duurzaamheid. Ik ben trots op wat we maken, omdat het meer is dan een tas. Het is vakwerk en dat zie je. Wij bieden je de luxe van een topmerk, maar dan voor een prijs die toegankelijk is voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit, handgemaakte producten en een eerlijke productie.”

beeld annie claire

Verliefd

De afgelopen tijd hebben Alex, Tet en Jasmine het verhaal van annie claire volop gedeeld. ,,We weten dat we prachtige en uniek ontworpen tassen hebben en de vele positieve reacties die we krijgen, bevestigen dat. Mensen raken enthousiast over ons verhaal en worden verliefd op onze producten. Mode wordt pas mooi als het eerlijk is”, sluit Jasmine af.