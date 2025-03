OM eist 16 jaar cel voor doodschieten rapper Bigidagoe

Het slachtoffer werd op zondag 25 februari vorig jaar om iets voor 05.30 uur neergeschoten. Dat gebeurde na afloop van een feest in een partycentrum aan de Rhoneweg in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. „Een tragische dood”, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Amsterdam.

De verdachte heeft bekend te hebben geschoten op de groep waarin het slachtoffer zich bevond. Na een ruzie loste hij vier schoten met een wapen dat hij kreeg aangereikt. De rapper van formatie Zone 6 werd geraakt in zijn hart, lever en nier.

„Het gemak waarmee de verdachte een vuurwapen heeft gevraagd aan vrienden en vervolgens is gaan schieten, is ongekend”, zei de officier van justitie. „In al zijn boosheid wilde hij naar huis gebracht worden om daar een vuurwapen op te halen. Als het hem niet snel genoeg gaat, vraagt hij een vuurwapen aan vrienden.”

Ze noemde het wapengebruik door de verdachte lichtvaardig. „Rennend met een vuurwapen in zijn handen is hij op Silos en zijn vrienden afgekomen. Hij heeft niet nagedacht over de consequenties en heeft onherstelbaar veel leed toegebracht. Vuurwapens lijken voor de verdachte een soort vanzelfsprekendheid, horend bij het leven. Maar vuurwapens zijn niet normaal.”

Strafverzwarend is de plek waar S. heeft geschoten, in het openbaar midden op straat. „Het was druk. Veel bezoekers van het feest waren op weg naar huis. De kans dat een ander zou worden geraakt was ongekend groot.”

Bigidagoe was op het moment van zijn overlijden in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had tegen hem vier jaar cel geëist in een strafzaak die ging over de ontvoering van een rivaliserende rapper.