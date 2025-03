Concuro ontzorgt mantelzorgers

Ontzorgd van A tot Z

Ontzorgen zit Tom in het bloed. ,,Een mantelzorgwoning kopen en plaatsen is geen dagelijkse kost. Daar komt veel bij kijken. Als mantelzorger heb je vaak al genoeg aan je hoofd. Daarom nemen wij zoveel mogelijk werk uit handen door het gehele traject te begeleiden. Van de aanvraag bij de gemeente tot het ontwerp, van de bouw tot de plaatsing en zelfs daarna, bij de afwerking en de inrichting: op ons kun je rekenen!”

Niets moet, alles kan

Maatwerk is een belangrijk handelsmerk van Concuro, legt Tom uit. ,,Geen enkele woning is hetzelfde. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen. Daar houden we graag rekening mee door volledig maatwerk te bieden. Bij ons moet niets en kan alles. Met speciale zorgdomotica maken we de woningen bijvoorbeeld comfortabeler en veiliger. En omdat onze woningen probleemloos tientallen jaren moeten kunnen blijven staan, werken we uitsluitend met de beste en meest duurzame materialen.”

beeld Concuro beeld Concuro beeld Concuro

Woningnood

Met zijn aanleunwoningen biedt Tom ook een oplossing voor de woningnood. ,,Het nieuwe wetsvoorstel biedt jongeren die een woning zoeken ook de gelegenheid om in een mantelzorgwoning te wonen. Omdat je een mantelzorgwoning in de meeste gevallen vergunningsvrij bij de woning mag plaatsen, biedt dat mooie mogelijkheden voor jongeren die wel graag op zichzelf willen wonen, maar nog geen huur- of koopwoning kunnen betalen.”

Mooiste compliment

Voor Tom en zijn team met vakmannen is het steeds weer een hoogtepunt als hun mantelzorgwoningen in gebruik worden genomen. ,,Als we horen dat mensen er plezierig in wonen, geeft dat veel voldoening. Vaak geven mensen aan dat ze het eigenlijk veel eerder hadden moeten doen. Dat het mooiste compliment wat we kunnen krijgen.”