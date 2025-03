Staatssecretaris over seksueel wangedrag op scholen: verwerpelijk

„Het is nodig dat kinderen leren dat dit niet normaal is”, aldus Paul. „Daarin spelen ouders een belangrijke rol. Net als dat scholen hier aandacht aan moeten geven. Door op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming worden leerlingen weerbaarder, leren ze hun grenzen aangeven en leren ze respectvol met elkaar omgaan.”

De VVD-staatssecretaris moedigt leerlingen aan om met iemand te praten over seksueel wangedrag dat ze ervaren. „Of het nou een leraar, ouder of vertrouwenspersoon is: blijf hier niet mee rondlopen.”