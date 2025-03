Man die in water kwam in Leiden overleden, geen misdrijf

Even na middernacht was in de Leidse binnenstad „een onrustige situatie” ontstaan, aldus de politie. Het ging om onrust rond degene die later in het Galgewater terechtkwam. Wat er precies is gebeurd wil de woordvoerder niet toelichten, maar er waren geen andere mensen bij betrokken, zegt hij. Het slachtoffer is een tijd onder water geweest voordat de brandweer hem eruit kon halen. Onderweg naar het ziekenhuis overleed hij.

Volgens de politie was het druk in de binnenstad op het moment dat de man in het water terechtkwam. Veel mensen waren getuige van het voorval. De politie verwijst hen door naar slachtofferhulp.