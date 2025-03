Paar duizend Nederlandse reizigers in Thailand, schat branche

De organisatie kijkt momenteel hoeveel Nederlandse reizigers via haar leden in het gebied zitten dat is getroffen door de aardbeving. „Azië is op dit moment een populaire bestemming voor de Nederlandse reizigers”, zegt de woordvoerder. De aardbeving is ook gevoeld in Vietnam en China.

Een paar honderd reizigers zijn via Riksja Travel in het gebied dat is getroffen door de beving, meldt de Nederlandse reisorganisatie. De meeste mensen zitten in Bangkok, de rest in Vietnam of China. Alle reizigers zijn veilig en ondanks de beving en schade gaat hun reis door zoals gepland, meldt topvrouw Fenny Koppen.

„Een paar reizigers zijn geschrokken maar aangezien het leven in Bangkok snel weer op gang kwam viel dat eigenlijk allemaal mee”, stelt ze. Dit geldt volgens haar ook voor andere steden waar de schade „minimaal” is. Een woordvoerster van Corendon laat weten dat die organisatie op dit moment geen Nederlandse reizigers in de regio heeft.

Reisorganisaties krijgen meldingen van geschrokken reizigers, aldus de zegsman van ANVR. Ook heeft een ondernemer in Bangkok hem laten weten de aardbeving te hebben gevoeld, maar dat het inmiddels redelijk rustig is.

ANVR-leden bieden volgens de woordvoerder geen reizen naar Myanmar aan vanwege het negatieve reisadvies.