Willem Engel niet eens met veroordeling, gaat in cassatie

Binnenland

Viruswaarheid-voorman Willem Engel gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van afgelopen woensdag. Hij werd veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur voor opruiing in de coronatijd. Engel is het niet eens met deze straf en stapt naar de Hoge Raad, laat zijn advocaat Michael Ruperti vrijdag weten.