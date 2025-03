Pauluskerk Rotterdam: plan aanpak buitenslapers niet voldoende

De omgeving van de Pauluskerk in het centrum van de stad is door de gemeente aangewezen als een van drie ‘hotspots’ waar veel buitenslapers zich verzamelen. De overlast van buitenslapers is het afgelopen jaar niet afgenomen, zo constateert de gemeente. Martijn van Leerdam, dominee en directeur van de Pauluskerk, ziet dat de groei weliswaar is afgevlakt met de komst van een opvanglocatie voor zestig mensen, maar niet gestopt is.

De kerk bekommert zich al decennialang om dak- en thuislozen, verslaafden, en andere kwetsbare groepen in Rotterdam. De Pauluskerk wil graag dat er sociale beveiligers in de omgeving van de Pauluskerk komen, nadat een eerdere proef succesvol bleek.