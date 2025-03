Eerste meldingen uit Zuidoost-Azië lopen binnen bij ANWB

„Gelukkig zitten daar geen mensen met letsel tussen”, zegt een woordvoerder van de ANWB. „De vragen gingen vooral over praktische zaken. Zo had een Nederlander zijn paspoort in een hotel laten liggen, waar hij na de beving niet meer naar binnen mocht. Ook hadden mensen vragen over een zo snel mogelijke terugkeer naar huis.”

De ANWB adviseert mensen in het getroffen gebied contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij en ook de lokale autoriteiten en het lokale nieuws in de gaten te houden, voor zover dat mogelijk is.