Alles geïnvesteerd in de oogst

De akkers in Malawi staan er goed voor. In het uiterste zuiden zijn de boeren met het oogsten begonnen. Een van hen is onze directeur, Jonazio Kambire. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in een sloppenwijk en heeft een baan als kofferdrager bij een hotel, waarmee hij per maand 100 euro verdient. Zijn vrouw Secret brengt daarnaast een beetje geld binnen met de verkoop van kleding op de markt.

Noodkreet

Aangezien het gezinsinkomen maar net genoeg is voor huur, eten en onderwijs voor hun kinderen, heeft Jonazio, die zelf geen land bezit, een paar maanden geleden een akker gepacht. Hij verbouwt daar maïs volgens de Food For Life-methode. Deze week appte hij, midden in de nacht, een noodkreet. Zijn gewas was rijp om te oogsten, maar hij kon niet snel bij zijn stuk land komen, want hij had geen geld voor vervoer. En als de buurtbewoners met intense honger zijn maïs nu eens zouden stelen, dan was al zijn werk voor niks geweest.

Lang verhaal kort: Jonazio vroeg of hij 200 euro mocht hebben, zodat hij deze week nog zijn oogst kon binnenhalen. Ik heb het bedrag direct naar hem overgemaakt. Als FFF-directeur is hij vrijwilliger zonder vergoeding. Daar komt bij: hij doet zijn werk uitstekend. Hij stuurt zijn groepen boeren prima aan en schrijft heldere, goed gestructureerde rapportages.

Bodem van de kas

Vanmorgen dacht ik nog even over Jonazio na en vergeleek ik hem met Nederlandse boeren in oogsttijd. Als hun gewassen rijp zijn, is de bodem van hun kas ook vaak in zicht. Maar met de opbrengst kunnen zíj meestal, relatief eenvoudig, in hun levensonderhoud voorzien en tegelijk investeren in materialen voor het nieuwe seizoen. Dat is in Malawi anders. Boeren dáár hebben het inkomen hard nodig voor het levensonderhoud van henzelf en hun familieleden en voor onderwijs. Er blijft weinig tot niets over. En toch moeten de komende maanden zaden en meststoffen worden ingekocht voor het nieuwe seizoen.

„Malawische boeren hebben de oogst hard nodig voor het levensonderhoud van henzelf en hun familieleden en voor onderwijs” Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

En dan willen wij, medewerkers van stichting The Art of Charity, het project ook nog eens zó uitbreiden dat we in 2025/2026 geen 100.000 maar 1.000.000 mensen dagelijks te eten kunnen geven van FFF-akkers. Dat plan betekent een enorme investering in hectares landbouwgrond, zaden en meststoffen. Wilt u deze keer extra bidden en geven en er zo voor zorgen dat de bodem van de boerenkassen onzichtbaar wordt?