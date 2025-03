Faber snapt niet waarom Schoof spreidingswet niet agendeert

De ‘spreidingswet’ regelt de verdeling van asielzoekers over gemeenten. Het AD en De Telegraaf meldden vrijdag dat Schoof het onderwerp ook al schrapte uit de ministerraad van afgelopen maandag. Faber zou ambtelijke stukken te laat met andere ministers hebben gedeeld.

Faber ontkende dit vrijdag voorafgaand aan de tweede ministerraad deze week. „Ik heb weken geleden mijn stukken aangeleverd en het is nog steeds niet geagendeerd.” Later had ze het over „een week geleden”. Ze herhaalde: „Ik begrijp er helemaal niets van.”

Ingewijden zeiden volgens De Telegraaf dat Faber haar huiswerk niet zou hebben gedaan. Dat beeld weersprak de minister. „Ik kom als eerste altijd op het departement. Ik ga als laatste weg. Dus ze kunnen niet zeggen dat ik niks doe. Ik lees alle stukken, dus ik begrijp het niet.”

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht dat het intrekken van de spreidingswet volgende week op de agenda staat. Hij gelooft niet dat de premier zijn partijgenoot Faber tegenwerkt, zei hij. „Maar ze heeft wel een moeilijke portefeuille en ze wil dingen voor elkaar krijgen. Dus ik begrijp wel haar ongenoegen.”