Minstens 144 doden door aardbeving in Myanmar, 732 gewonden; meer slachtoffers verwacht

Caspar Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken. beeld ANP, Ramon van Flymen

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft de „verschrikkelijke beelden” gezien van de aardbeving die Myanmar en Thailand vrijdag heeft getroffen. Het is nog niet duidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn, zei de NSC-minister vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Het epicentrum van de aardbeving lag in Myanmar, maar de aardbeving was ook in buurlanden voelbaar. In de Thaise hoofdstad Bangkok stortte een wolkenkrabber in aanbouw in. Nederland heeft nog geen verzoek om hulp ontvangen, aldus Veldkamp. „Maar daar gaan we natuurlijk nooit op wachten. We kijken in het kabinet sowieso wat voor hulp we zouden kunnen bieden als zo’n verzoek binnenkomt.”

Veldkamp verwacht niet dat er veel Nederlanders in Myanmar zijn. „In Thailand zit doorgaans een redelijk aantal Nederlandse toeristen”, zei de minister. „Nederlanders die zich in die landen bevinden, roepen we op in ieder geval de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.”