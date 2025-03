Karremans presenteert wet om alcohol bij bingo toe te staan

Bingo’s in Soest werden vorig jaar „drooggelegd”, schreef het AD. In de Alcoholwet staat namelijk dat „kansspelen” niet mogen worden georganiseerd in horecagelegenheden waar ook alcohol wordt geschonken. Speelautomaten zijn daarvan uitgezonderd, en ook casino’s vallen er niet onder.

Karremans maakte eerder al bekend dat hij ook voor bingo een uitzondering in de wet wilde toevoegen. In Hart van Nederland deed hij een oproep aan lokale bestuurders om tot de wetswijziging niet te handhaven. „Het is belangrijk dat burgemeesters en wethouders daar terughoudend in zijn en dat we onze oudere Nederlanders dat advocaatje gunnen bij de bingo.”