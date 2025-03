Shinawatra meldt op X dat ze haar werkbezoek aan het zuidelijke eiland Phuket onderbreekt. In het noorden van Thailand waaronder in de toeristische stad Chiang Mai en in de hoofdstad Bangkok renden mensen in paniek de straat op. De aardbeving beschadigde gebouwen in Bangkok en leidde tot de stillegging van enkele metro- en lightraildiensten.

De aardbeving had volgens de Amerikaanse geologische dienst (USGS) een kracht van 7.7.