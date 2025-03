Werkgroep Toeslagenadvocaten wil herstel van uithuisgeplaatsten

Binnenland

Het rapport over de rol van de toeslagenaffaire bij uithuisgeplaatste kinderen is „ronduit confronterend”, vindt advocaat Khadija Bozia, voorzitter van de Werkgroep Toeslagenadvocaten. „Wat nu nodig is, is erkenning van kinderen als zelfstandige gedupeerden, herbeoordeling van maatregelen, en échte ondersteuning. Geen woorden meer. De erkenning is er, nu naar herstel.”