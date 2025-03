Opgedoken video Hawija valt Sorgdrager ‘rauw op het dak’

Sorgdrager sprak donderdag met de Tweede Kamer over haar rapport. Een paar uur daarvoor stuurde minister Ruben Brekelmans (Defensie) een brief waarin hij meldde dat de beelden gemaakt door een Nederlandse F-16 waren gevonden op vliegbasis Leeuwarden. Defensie was opnieuw gaan zoeken na een bericht in de Volkskrant maandag.

Kamerleden zijn verbaasd dat de beelden ineens opduiken. PVV’er Joeri Pool noemde het „ongelofelijk knullig”. Hanneke van der Werf van D66 vindt het „buitengewoon merkwaardig” dat ze nu zijn gevonden. VVD’er Ulysse Ellian zei „zeer verbaasd” te zijn dat de video opeens is getraceerd.