Ziekenhuizen hopen dat vuurwerkverbod nog dit jaar ingaat

Binnenland

Ziekenhuizen hopen dat het vuurwerkverbod er zo snel mogelijk komt, nu de VVD onder voorwaarden bereid is dat te steunen. „Vuurwerkletsel heeft een zeer grote impact op de slachtoffers en hun naasten. Dit zien wij elke jaarwisseling weer in de ziekenhuizen”, zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een verklaring.