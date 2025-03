Halsema weg uit raadsvergadering na steekincident dicht bij Dam

Binnenland

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is donderdagmiddag weggeroepen uit een raadsvergadering nadat er een steekincident had plaatsgevonden in de buurt van de Dam. De voorzitter van de commissievergadering Algemene Zaken die bezig was, zei dat dit gebeurde „vanwege omstandigheden”. De vergadering werd kort geschorst, maar ging daarna verder zonder de burgemeester.